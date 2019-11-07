Томас Мюллер: «Бавария» еще не показывает тот уровень футбола, к которому мы стремимся"

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер после победы над «Олимпиакосом» в 4-м туре Лиги чемпионов (2:0) отметил, что команде нужно прибавлять.

— Мы доминировали, шли в атаку и делали ровно то, что и оттачивали на тренировках, — цитирует пресс-служба УЕФА Мюллера. — Мы уверенно победили на своем поле, чего и следует ждать от «Баварии», но это еще не тот уровень футбола, к которому мы стремимся.

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей