Томас Мюллер: «Бавария» еще не показывает тот уровень футбола, к которому мы стремимся"
01:25
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер после победы над «Олимпиакосом» в 4-м туре Лиги чемпионов (2:0) отметил, что команде нужно прибавлять.
— Мы доминировали, шли в атаку и делали ровно то, что и оттачивали на тренировках, — цитирует пресс-служба УЕФА Мюллера. — Мы уверенно победили на своем поле, чего и следует ждать от «Баварии», но это еще не тот уровень футбола, к которому мы стремимся.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027075/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур
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