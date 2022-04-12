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Сегодня, 14:47

Тома Лемар высказался об игре «Атлетико» после прихода Симеоне

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Атлетико» Тома Лемар ответил на критику команды перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Игра команд состоится 13 апреля.

«Мне нечего сказать критикам. Посмотрите на статистику с момента прибытия тренера. Может быть, это не самое красивое зрелище, но оно эффективное. «Атлетико» побеждает, и это главное», — цитирует Лемара AFP.

С приходом Диего Симеоне в 2011 году клуб выиграл два чемпионских титула, две Лиги Европы и два Суперкубка УЕФА.

Тома Лемар
ФК Атлетико
ФК Манчестер Сити
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