Тома Лемар высказался об игре «Атлетико» после прихода Симеоне

Полузащитник «Атлетико» Тома Лемар ответил на критику команды перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Игра команд состоится 13 апреля.

«Мне нечего сказать критикам. Посмотрите на статистику с момента прибытия тренера. Может быть, это не самое красивое зрелище, но оно эффективное. «Атлетико» побеждает, и это главное», — цитирует Лемара AFP.

С приходом Диего Симеоне в 2011 году клуб выиграл два чемпионских титула, две Лиги Европы и два Суперкубка УЕФА.