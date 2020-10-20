«Такого понятия, как слабый соперник, больше не существует». Куман — о матче против «Ференцвароша»
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман отметил, что команда полностью сосредоточена на матче Лиги чемпионов против «Ференцвароша». В субботу сине-гранатовым предстоит сыграть против «Реала» в чемпионате Испании.
— Знаем, что это будет непростой матч. Выставим сильный состав, о субботней игре против «Реала» пока не думаем, — цитирует пресс-служба УЕФА Кумана. — Сейчас значение имеет только завтрашний матч.
Всегда очень важно начать групповой турнир с победы, тем более дома. Это тяжелый матч, потому что в наши дни такого понятия, как слабый соперник, больше не существует. В «Барселоне» ты должен быть готов к борьбе за трофеи — неважно чемпионат Испании это или еврокубки. Мы не являемся главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов, но нам по силам пройти очень далеко.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029386--barcelona-vs-ferencvaros/