Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман отметил, что команда полностью сосредоточена на матче Лиги чемпионов против «Ференцвароша». В субботу сине-гранатовым предстоит сыграть против «Реала» в чемпионате Испании.

— Знаем, что это будет непростой матч. Выставим сильный состав, о субботней игре против «Реала» пока не думаем, — цитирует пресс-служба УЕФА Кумана. — Сейчас значение имеет только завтрашний матч.

Всегда очень важно начать групповой турнир с победы, тем более дома. Это тяжелый матч, потому что в наши дни такого понятия, как слабый соперник, больше не существует. В «Барселоне» ты должен быть готов к борьбе за трофеи — неважно чемпионат Испании это или еврокубки. Мы не являемся главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов, но нам по силам пройти очень далеко.