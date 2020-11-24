Сульшер надеется, что Погба сможет сыграть с «Истанбулом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о состоянии защитника Люка Шоу и полузащитника Поля Погба в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против «Истанбул Башакшехир».

— Надеемся, что Погба сможет сыграть во вторник, — приводит Sky Sports слова Сульшера. — Поль тренировался в понедельник, посмотрим, что скажут врачи в день матча. Что касается Люка Шоу — я надеялся, что он вернется через месяц, но когда игрок повторно получает травму подколенного сухожилия, рисковать не стоит. Он все еще не вернулся к тренировкам с командой. Посмотрим, как он отреагирует на восстановительную работу. Надеюсь, он пропустит еще четыре недели, но, скорее, он ближе к тому, чтобы пропустить шесть недель.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Истанбул Башакшехир» состоится сегодня, 24 ноября. Начало — в 23.00 (мск). В первой игре турецкий клуб победил со счетом 2:1.