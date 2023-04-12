Стоунс признан лучшим игроком матча «Манчестер Сити» — «Бавария»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс признан лучшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:0). 28-летний англичанин отыграл всю встречу и отметился голевой передачей. После игры ему вручили памятную награду.

«Стоунс продемонстрировал превосходное владение мячом и выдающееся тактическое понимание гибридной роли центрального защитника/полузащитника, чтобы принимать правильные позиционные решения при владении мячом и без него», — цитирует пресс-служба УЕФА представителя технического наблюдателя.

Ответный матч состоится в Мюнхене через неделю, 19 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.