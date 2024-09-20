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Симеоне: «Атлетико» контролировал 80 процентов игры с «Лейпцигом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Лейпцигом» (2:1) в матче 1-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Мы контролировали 80 процентов игры. Мы не смогли остановить контратаку, которая принесла им гол. Они очень хорошо контратаковали, но после пропущенного мяча нам удавалось их тормозить. Мы больше играли на их половине поля, заработали несколько угловых и создали четыре хороших голевых момента, но мяч никак не шел в ворота. Хорошо, что контратака с участием Льоренте и Гризманна все же позволила нам сравнять счет», — цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне.

Во втором туре «Атлетико» на выезде сыграет с «Бенфикой» 2 октября, а «Лейпциг» в этот же день встретится с «Ювентусом».

Игрок &laquo;Байера&raquo; Алекс Гримальдо (№20) радуется голу Джереми Фримпонга (№30). «Байер» уничтожил «Фейеноорд» за тайм, «Арсенал» выручил сумасшедший сейв Райи, Гризманн организовал победу «Атлетико»
Источник: Сайт УЕФА
Диего Симеоне
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Лейпциг
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