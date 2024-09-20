Гасперини: «С «Арсеналом» играть непросто, но «Аталанта» великолепно защищалась»
Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини прокомментировал ничью с «Арсеналом» (0:0) в матче 1-го тура основного турнира Лиги чемпионов.
«Мы могли повести в счете, забей Ретеги с пенальти или повторным ударом. Жаль! Он провел отличный матч. С «Арсеналом» играть непросто, но мы великолепно защищались и сделали то, что планировали сделать в этом матче», — цитирует пресс-служба УЕФА Гасперини.
Во втором туре «Аталанта» сыграет на выезде против «Шахтера» (2 октября), а «Арсенал» встретится с «ПСЖ» (1 октября).
Источник: Сайт УЕФА
Новости