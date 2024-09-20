Де Роон: «Пенальти был единственном шансом «Аталанты»

Капитан «Аталанты» Мартен де Роон прокомментировал ничьб с «Арсеналом» (0:0) в матче 1-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Равный матч. По правде говоря, пенальти был нашим единственном шансом. Лига чемпионов — очень трудный турнир. В нем играют сплошь топовые команды. Атмосфера на стадионе была что надо. Это был потрясающий вечер», — цитирует пресс-служба УЕФА де Роона.

Во втором туре «Аталанта» сыграет на выезде против «Шахтера» (2 октября), а «Арсенал» встретится с «ПСЖ» (1 октября).