Хименес объяснил, как «Атлетико» удалось победить «Лейпциг»

Защитник «Атлетико» Хосе Мария Хименес прокомментировал победу над «Лейпцигом» (2:1) в матче 1-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Мы начали с промаха в обороне. Мы знали, что они способны хорошо контратаковать, и именно на контратаке им удалось забить гол. Но команда не перестала бороться и верить», — цитирует пресс-служба УЕФА Хименеса.

Во втором туре «Атлетико» на выезде сыграет с «Бенфикой» 2 октября, а «Лейпциг» в этот же день встретится с «Ювентусом».