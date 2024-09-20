Флик: «Необходимо принять это поражение от «Монако» и вернуться сильнее»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал поражение от «Монако» в матче 1-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Мы старались на протяжении всго матча, но мы должны признать, что «Монако» заслужил победу. Теперь нам нужно восстановиться и вернуться сильнее. У нас есть еще семь шансов. Мы должны принять это поражение. Я уверен, что с возвращением травмированных игроков «Барселона» станет более сильной командой», — цитирует Football Espana Флика.

Во втором туре «Монако» на выезде сыграет с загребским «Динамо» — 2 октября. «Барселона» днем ранее встретится с «Янг Бойз».