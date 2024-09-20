Гризманн: «Было неприятно пропускать от «Лейпцига»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал победу над «Лейпцигом» (2:1) в матче 1-го тура основного турнира Лиги чемпионов. Француз в этой встрече забил гол и сделал голевую передачу.

«Было неприятно пропускать. Мы говорили об этом в раздевалке. Но команда смогла переломить ход матча и победить», — цитирует пресс-служба УЕФА Гризманна.

Во втором туре «Атлетико» на выезде сыграет с «Бенфикой» 2 октября, а «Лейпциг» в этот же день встретится с «Ювентусом».