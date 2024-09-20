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Сегодня, 02:29

Розе назвал причины поражения от «Атлетико»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Лейпцига» Марко Розе прокомментировал поражение от «Атлетико» (1:2) в матче 1-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«У нас было пять игроков в возрасте 21 года или младше, и после гола мы допустили одну или две простые ошибки. После этого мы потеряли уверенность. У футболистов «Атлетико» большой опыт, и на их стороне были болельщики. Во втором тайме мы восстановили контроль. Но мы не использовали свои шансы в первой половине», — цитирует пресс-служба УЕФА Розе.

Во втором туре «Атлетико» на выезде сыграет с «Бенфикой» 2 октября, а «Лейпциг» в этот же день встретится с «Ювентусом».

Игрок &laquo;Байера&raquo; Алекс Гримальдо (№20) радуется голу Джереми Фримпонга (№30). «Байер» уничтожил «Фейеноорд» за тайм, «Арсенал» выручил сумасшедший сейв Райи, Гризманн организовал победу «Атлетико»
Источник: Сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Лейпциг
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