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20 сентября, 23:56

Булыкин назвал самое сокрушительное поражение в своей карьере

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Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин перечислил свои самые результативные матчи в карьере.

«Помню, 7:1 выигрывал и проигрывал. «Динамо» Загреб я обыгрывал с «Аяксом». А так, чтобы девять голов... Я помню «Динамо» московское так в Кубке России сыграло с «Зенитом». Но в мое время мы 7:1 выигрывали у «Зенита» и проигрывали в сборной 1:7. Еще вспоминается матч Бразилии с Германией 1:7 что-ли сыграли», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

17 сентября «Бавария» одержала победу над загребским «Динамо» (9:2) в первом туре основного этапа Лиги чемпионов.

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Булыкин
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