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Сегодня, 17:04

Вирц опередил Кейна в голосовании за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

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Полузащитник «Байера» Флориан Вирц признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

21-летний хавбек забил два гола в ворота «Фейеноорда» (4:0) в матче 1-го тура общего этапа еврокубкового турнира.

Вирц опередил в голосовании нападающего мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна, который отметился покером в ворота загребского «Динамо» (9:2). Также немец оставил позади себя игрока «Атлетико» Антуана Гризманна и Джейми Байно-Гиттенса из дортмундской «Боруссии».

Флориан Вирц
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Байер
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