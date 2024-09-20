Вирц опередил Кейна в голосовании за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

21-летний хавбек забил два гола в ворота «Фейеноорда» (4:0) в матче 1-го тура общего этапа еврокубкового турнира.

Вирц опередил в голосовании нападающего мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна, который отметился покером в ворота загребского «Динамо» (9:2). Также немец оставил позади себя игрока «Атлетико» Антуана Гризманна и Джейми Байно-Гиттенса из дортмундской «Боруссии».