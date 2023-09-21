Соммер: «Допустили несколько ошибок, чем «Реал Сосьедад» и воспользовался»

Вратарь «Интера» Ян Соммер прокомментировал ничью с «Реал Сосьедад» (1:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Игра была тяжелой. Мы провели неудачный первый тайм, соперник оказывал на нас сильное давление, мы же допустили несколько ошибок, чем «Реал Сосьедад» и воспользовался. Было трудно, но в итоге нам стоит радоваться тому, что заработали одно очко», — цитирует пресс-служба УЕФА Соммера.

После первого тура «Реал Сосьедад» и «Интер» делят 2-3 места в группе D. Обе команды имеют 1 очко.