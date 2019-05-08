СМИ: Месси плакал в раздевалке после вылета из Лиги чемпионов

Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси плакал в раздевалке своей команды после разгромного поражения от "Ливерпуля" (0:4) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, утверждает Marca.

По информации СМИ, 31-летний аргентинец отказался общаться с журналистами после игры, а в аэропорту у него случился конфликт с болельщиками.

Ранее сообщалось, что клубный автобус "Барселоны" уехал без своего капитана. Форвард очень долго сдавал допинг-тест.

В текущем сезоне Месси провел 47 матчей за "Барселону", забил 48 голов и отдал 22 голевые передачи.