Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта из-за травмы пропустит остаток сезона. 24-летний футболист получил травму в первом тайме полуфинального матча Лиги чемпионов против "Барселоны" (0:3).

Как утверждает Liverpool Echo, у Кейта травма паха. Медицинский штаб мерсисайдцев продолжает оценивать степень повреждения, но существует вероятность, что на восстановление хавбеку потребуется несколько недель.

В текущем сезоне Наби Кейта провел за "Ливерпуль" 33 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.