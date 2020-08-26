«Слован» оспорит техническое поражение из-за случаев заражения COVID-19

«Слован» обратился в Спортивный арбитражный суд с требованием отменить решение УЕФА о присуждении технического поражения в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов из-за случаев заражения коронавирусом в команде, сообщает агентство AP.

«Слован» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов должен был встретиться с «Клаксвуйком» с Фарерских островов. Незадолго до начала матча у одного футболиста и одного сотрудника словацкого клуба тесты на коронавирусную инфекцию дали положительный результат. Словакам удалось договориться с УЕФА о переносе встречи на другой день и включении в заявку минимально возможного числа футболистов (13). Из Братиславы на Фарерские острова прилетел еще один самолет с молодежным составом «Слована», однако и во второй команде обнаружились зараженные футболисты, словацкому клубу присудили техническое поражение со счетом 0:3.