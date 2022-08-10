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ПСВ одержал волевую победу над «Монако» в квалификации Лиги чемпионов

Руслан Минаев
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ПСВ одержал волевую победу над «Монако» в квалификации Лиги чемпионов.
Фото AFP

ПСВ дома обыграл «Монако» в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов — 3:2 (после д.в.).

В составе гостей забивали Гильермо Марипан и Виссам Бен Йеддер. В составе хозяев забил Джои Верман и Эрик Гутьерес, который отметился на 89-й минуте и перевел игру в дополнительное время. На 109-й минуте победы ПСВ принес Люк де Йонг.

Полузащитник «Монако» Александр Головин появился с первых минут и был заменен на 53-й минуте. Россиянин отметился лишь желтой карточкой.

Также предупреждение заработал экс-хавбек «Спартака», а ныне ПСВ — Гус Тил, который был заменен на 65-й минуте встречи.

В первом матче команды сыграли вничью — 1:1. Таким образом, ПСВ вышел в финал квалификации ЛЧ и сыграет против «Рейнджерс».

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
09 авг, 21:30. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
3:2
Монако
Лига чемпионов УЕФА
ФК Монако
ФК ПСВ
5
1
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