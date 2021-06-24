Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение УЕФА отменить правило выездного гола со следующего сезона.

«Наверное, все правильно и справедливо, — сказал Семин «СЭ». — Я не думаю, что это убьет зрелищность в футболе. На это можно смотреть по-другому. Два одинаковых матча, где нужно постоянно атаковать. В любом случае нужно забить на один гол больше. Я поддерживаю это решение! Жизнь и футбол продолжаются. Всегда происходят определенные изменения. Все это касается и нас всех».

Семин также отметил, что над отменой выездного гола работали профессионалы.

«Над этим решением работали специалисты. УЕФА всегда привлекает тренеров для принятия взвешенного решения. Работают люди, которые все знают в футболе. Возможно, есть много факторов для отмены выездного гола. В них разбиралась большая группа людей. Они — профессионалы», — добавил Семин.

Со следующего сезона в турнирах под эгидой УЕФА не будет действовать правило выездного гола, сообщает официальный сайт организации 24 июня.

Согласно этом правилу, при равном счете по итогам двух матчей преимущество получает команда, забившая больше мячей на выезде.

Со следующего сезона кроме Лиги чемпионов и Лиги Европы, впервые будет сыгран новый еврокубковый турнир — Лига конференций.