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Сетьен посетил матч «Реал» — «Манчестер Сити» перед класико

08:32
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Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен присутствовал на матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» (1:2).

Испанский специалист посетил «Сантьяго Бернабеу» перед встречей с мадридским клубом в рамках 26-го турв ла лиги. Класико пройдет 1 марта и начнется в 23:00 мск.

После 25 матчей в чемпионате Испании «Барселона» с 55 очками лидирует в турнирной таблице, «Реал» отстает на два очка.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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