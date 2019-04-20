Сеск Фабрегас - экс-игроку "Тоттенхэма": "Вы ничего не выиграете в этом сезоне"

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас в своем Твиттере обменялся колкими репликами с бывшим игроком "Тоттенхэма" Грэмом Робертсом. Испанец спросил у своих подписчиков, что бы они предпочли: проиграть в финале Лиги чемпионов или выиграть Лигу Европы.

– У тебя не так много игрового времени, да, Сеск? – спросил в ответ у Фабрегаса Робертс.

– Я не знаю, кто вы, и я не знаю, достаточно ли у меня игрового времени, – ответил Фабрегас. – Я только знаю, что вы больше ничего не выиграете в этом сезоне.