Серхио Рико: «Игра против «Лейпцига» стала для меня наградой за все проведенные тренировки»

Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико подвел итоги полуфинала Лиги чемпионов против «Лейпцига» (3:0).

— Я очень рад этой возможности выйти на поле, — приводит слова Рико RMC Sport. — В текущем сезоне у меня было не так много игрового времени, и произошедшее стало для меня наградой за все проведенные тренировки. Я делаю все, чтобы помогать Кейлору Навасу и всей команде.

В такие моменты невозможно подобрать слова, чтобы описать свои чувства. Мы очень рады. Старались уделить внимание всем мелким деталям, просматривая игры «Лейпцига».