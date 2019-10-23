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Сергей Семак: «Заслуженная победа «Лейпцига»

22:16
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в гостевом матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов от «Лейпцига» (1:2), передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

— В первом тайме мы действовали дисциплинированно, — сказал Семак. — Голевых моментов у «Лейпцига» почти не было. Во втором тайме пропустили, к сожалению, в самом начале — и пошла больше сумбурная игра, много было брака и неоправданно длинных передач. Мы не могли использовать пространство за спинами обороны «Лейпцига». Будь мы поудачливее, могли бы их реализовать. У «Лейпцига» были более острые моменты на контратаках. Заслуженная победа соперника.

— Почему вы решили не менять основу после игры с «Ростовом»?

— Те, кто вышли, готов сейчас лучше. Это самые сильные футболисты, которые есть в команде. А играют сильнейшие.

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп

РБ Лейпциг — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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