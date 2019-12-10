Семак назвал главные качества игры «Бенфики»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Бенфики» поделился ожиданиями от встречи. Игра пройдет в Лиссабоне (Португалия), начало — в 23.00 (мск).

— Философия «Бенфики» не изменилась, — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер». — Команда также уверенно выступает в своем чемпионате. На моем веку, наверное, в восьмой раз встречаемся с ними. Они играют в атакующий футбол, много забивают, сегодня играют дома. Нам и им нужна победа, посмотрим, что получится. В таких встречах нужно играть надежно, быстро, агрессивно. Отталкиваться от своей игры. А как получится — мы скоро узнаем. Расклады в группе? Я думаю, что изначально не будем следить за параллельной игрой.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Бенфика» — «Зенит».

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