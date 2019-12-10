Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Семак назвал главные качества игры «Бенфики»

22:55
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Бенфики» поделился ожиданиями от встречи. Игра пройдет в Лиссабоне (Португалия), начало — в 23.00 (мск).

— Философия «Бенфики» не изменилась, — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер». — Команда также уверенно выступает в своем чемпионате. На моем веку, наверное, в восьмой раз встречаемся с ними. Они играют в атакующий футбол, много забивают, сегодня играют дома. Нам и им нужна победа, посмотрим, что получится. В таких встречах нужно играть надежно, быстро, агрессивно. Отталкиваться от своей игры. А как получится — мы скоро узнаем. Расклады в группе? Я думаю, что изначально не будем следить за параллельной игрой.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Бенфика» — «Зенит».

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

Бенфика — Зенит

Результаты опроса

проголосовало: 1329
Все опросы
«Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?
Да
37.2%
Проиграет, но выйдет
7.0%
Победит, но не выйдет
11.7%
Нет
44.1%
Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир