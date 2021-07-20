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«Селтик» и «Мидтьюлланн» сыграли вничью в отборочном турнире Лиги чемпионов

20 июля 2021, 23:41
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В первом матче второго раунда Лиги чемпионов «Селтик» и «Мидтьюлланн» сыграли вничью (1:1).

У хозяев отличился Лиэль Абада, у гостей Эвндер. В составе «Селтика» на 44-й минуте красную карточку получил Нир Биттон. У «Мидтьюлланна» на 56-й минуте был удален Андерс Дрейер.

Ответный матч состоится 28 июля.

Лига чемпионов

Второй отборочный раунд. Путь представителей лиг

«Селтик» (Шотландия) — «Мидтьюлланн» (Дания) — 1:1 (1:0)

Голы: Абада, 39 — Эвандер, 66

20 июля. Глазго. Стадион «Селтик Парк».

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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