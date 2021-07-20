«Селтик» и «Мидтьюлланн» сыграли вничью в отборочном турнире Лиги чемпионов
20 июля 2021, 23:41
В первом матче второго раунда Лиги чемпионов «Селтик» и «Мидтьюлланн» сыграли вничью (1:1).
У хозяев отличился Лиэль Абада, у гостей Эвндер. В составе «Селтика» на 44-й минуте красную карточку получил Нир Биттон. У «Мидтьюлланна» на 56-й минуте был удален Андерс Дрейер.
Ответный матч состоится 28 июля.
Лига чемпионов
Второй отборочный раунд. Путь представителей лиг
«Селтик» (Шотландия) — «Мидтьюлланн» (Дания) — 1:1 (1:0)
Голы: Абада, 39 — Эвандер, 66
20 июля. Глазго. Стадион «Селтик Парк».
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