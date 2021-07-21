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Гол Канте помог «Кайрату» обыграть «Црвену Звезду» в отборочном турнире Лиги чемпионов

18:55
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В первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов «Кайрат» победил «Црвену Звезду» (2:1).

В составе чемпионов Казахстана отличились Хосе Канте и Маки Баньяк. Гости забили благодаря автоголу Дино Микановича. Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав вышел в стартовом составе «Кайрата» и отыграл весь матч.

Ответный матч пройдет в Белграде 28 июля.

Лига чемпионов

Второй отборочный раунд

Первый матч

«Кайрат» (Казахстан) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 2:1 (1:0)

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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