Гол Канте помог «Кайрату» обыграть «Црвену Звезду» в отборочном турнире Лиги чемпионов
18:55
В первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов «Кайрат» победил «Црвену Звезду» (2:1).
В составе чемпионов Казахстана отличились Хосе Канте и Маки Баньяк. Гости забили благодаря автоголу Дино Микановича. Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав вышел в стартовом составе «Кайрата» и отыграл весь матч.
Ответный матч пройдет в Белграде 28 июля.
Лига чемпионов
Второй отборочный раунд
Первый матч
«Кайрат» (Казахстан) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 2:1 (1:0)
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