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«Рапид» одержал победу в первом матче со «Спартой»

20 июля 2021, 23:28
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Венский «Рапид» победил пражскую «Спарту» (2:1) в первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов.

В составе победителей дубль сделал Кристоф Кнасмюлльнер. У гостей забил Ладислав Крейчи. Ответный матч состоится в Праге 28 июля.

Лига чемпионов

Второй отборочный раунд

Первый матч

«Рапид» (Австрия) — «Спарта» (Чехия) — 2:1 (0:1)

Голы: Кнасмюлльнер, 63, 70 — Крейчи, 3

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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