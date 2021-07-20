«Рапид» одержал победу в первом матче со «Спартой»
20 июля 2021, 23:28
Венский «Рапид» победил пражскую «Спарту» (2:1) в первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов.
В составе победителей дубль сделал Кристоф Кнасмюлльнер. У гостей забил Ладислав Крейчи. Ответный матч состоится в Праге 28 июля.
Лига чемпионов
Второй отборочный раунд
Первый матч
«Рапид» (Австрия) — «Спарта» (Чехия) — 2:1 (0:1)
Голы: Кнасмюлльнер, 63, 70 — Крейчи, 3
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