Щенсны заверил, что «Ювентус» не будет играть вполноги против «Ференцвароша»

Голкипер «Ювентуса» Войчех Щенсны заявил, что команда серьезно отнесется к матчу с «Ференцварошем» в Лиге чемпионов.

Ждем непростого матча против серьезного соперника. Сделаем все возможное, чтобы набрать три очка. Мы представляем «Ювентус», так что проблем с мотивацией завтра вечером у нас не будет. Сильно сомневаюсь, что кто-то из нашей команды собирается играть вполноги".

Матч «Ювентус» — «Ференцварош» состоится 24 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.