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Щенсны заверил, что «Ювентус» не будет играть вполноги против «Ференцвароша»

22:52
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Голкипер «Ювентуса» Войчех Щенсны заявил, что команда серьезно отнесется к матчу с «Ференцварошем» в Лиге чемпионов.

Ждем непростого матча против серьезного соперника. Сделаем все возможное, чтобы набрать три очка. Мы представляем «Ювентус», так что проблем с мотивацией завтра вечером у нас не будет. Сильно сомневаюсь, что кто-то из нашей команды собирается играть вполноги".

Матч «Ювентус» — «Ференцварош» состоится 24 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029434--juventus-vs-ferencvaros/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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