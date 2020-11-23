Щенсны заверил, что «Ювентус» не будет играть вполноги против «Ференцвароша»
22:52
Голкипер «Ювентуса» Войчех Щенсны заявил, что команда серьезно отнесется к матчу с «Ференцварошем» в Лиге чемпионов.
Ждем непростого матча против серьезного соперника. Сделаем все возможное, чтобы набрать три очка. Мы представляем «Ювентус», так что проблем с мотивацией завтра вечером у нас не будет. Сильно сомневаюсь, что кто-то из нашей команды собирается играть вполноги".
Матч «Ювентус» — «Ференцварош» состоится 24 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029434--juventus-vs-ferencvaros/
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