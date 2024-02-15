Саттон — о поражении «Баварии»: «Давление на Тухеля растет»

Экс-игрок АПЛ Крис Саттон прокомментировал поражение «Баварии» от «Лацио» (0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Давление на Тухеля растет, ему нужно перевернуть ситуацию. Я думаю, что «Лацио» заслужил победу по итогу событий второго тайма. Они вышли на поле энергичными, заслужили пенальти, опытный Иммобиле легко забил его. Я по-прежнему считаю, что «Бавария» справится в ответном матче, но шансы «Лацио» возросли», — цитирует Саттона BBC Sport.

Ранее тренер прокомментировал поражение от «Лацио» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ответная игра пройдет 5 марта в Германии. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

15 февраля сообщалось, что следующие три матча станут решающими для Тухеля в «Баварии».