Иммобиле рассказал, как ему удалось забить гол в ворота «Баварии»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле прокомментировал свой гол в ворота «Баварии» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Честно говоря, во время исполнения я не был так уверен в успехе, как это могло бы показаться по реализации удара. Но я увидел краем глаза легкое движение Нойера и после этого понял, куда надо бить», — цитирует слова Иммобиле Cittaceleste.it.

Ответная игра пройдет 5 марта в Германии. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.