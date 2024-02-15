Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин в комментарии для «СЭ» рассказал, что для россиянина значит сыграть в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:2).

«Конечно, выйти на «Парк де Пренс» — мечта, какая у них суммарная стоимость? Безусловно, полный стадион, ни одного свободного места. Игра высочайшего уровня. Наоборот, все должны радоваться, что есть у нас футболист, который на таком уровне выходит в 20 лет и играет. Надеюсь, у него все будет получаться», — сказал Голубин «СЭ».

Арсен Захарян появился на поле в матче с «ПСЖ» на 66-й минуте, заменив Андера Барренечеа.

Ответная встреча состоится 5 марта в Сан-Себастьяне. Начало — 23.00 по московскому времени.