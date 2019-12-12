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Салихамиджич отметил, что «Бавария» стала первой немецкой командой, победившей на групповом этапе во всех шести матчах

08:53
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал победу в матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (3:1). Мюнхенцы стали первой немецкой командой, победившей на групповом этапе во всех шести матчах.

— Мы стали первой немецкой командой, победившей на групповом этапе во всех шести матчах, — приводит пресс-служба клуба слова Салихамиджича. — За это команде нужно сделать комплимент. Мы показали хорошую игру. Мы создали много моментов и заслуженно победили. В полузащите мы были креативны и это очень хорошо. Эта победа важна для уверенности в себе в преддверии следующих матчей в Бундеслиге.

Бавария — Тоттенхэм Хотспур

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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