Салах: «Реалу» не хватает голов Роналду»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, чего ждет от матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

«По сопернику у меня не было предпочтений. На этом этапе не выбирают, с кем играть. Все команды топ-уровня. Хочу помочь команде пробиться в полуфинал. То, что произойдет сейчас, не изменит того, что случилось в финале в Киеве. С тех пор «Ливерпуль» выиграл АПЛ и Лигу чемпионов.



Роналду — лучший игрок в истории «Реала», он забивал очень много. «Реалу» не хватает голов Роналду», — цитирует Салаха Marca.

Первая встреча команд состоится 6 апреля в Испании. Ответная игра пройдет 14 апреля в Англии. Оба матча начнутся в 22.00 по московскому времени.