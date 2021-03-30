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Дракслер заявил о готовности «ПСЖ» сыграть с «Баварией» в Лиге чемпионов

09:27
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Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер рассказал об ожиданиях от матчей 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

«Бавария» — одна из лучших команд в мире. В прошлом году они обыграли нас в финале. Но у «ПСЖ» тоже отличная команда с большим выбором игроком. Встречи будут напряженными. Чувствую, что «ПСЖ» готов сыграть с этим соперником», — цитирует Дракслера официальный сайт парижан.

Первая встреча команд состоится 7 апреля на «Альянц Арене». Ответная игра пройдет 13 апреля на стадионе «Парк де Пренс».

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