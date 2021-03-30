Салах рассказал о желании отомстить «Реалу» за поражение в финале Лиги чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал предстоящее противостояние с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Скажем так, у меня огромное желание победить и выйти в полуфинал. Что бы ни произошло сейчас, это никак не поменяет исход матча в Киеве. Та встреча уже позади.

Серхио Рамос? Матч давно закончился, я об этом не думаю. Я думаю о своей команде, как и все остальные. Вот и все», — приводит слова Салаха Marca.

В финале Лиги чемпионов сезона 2017/2018 «Ливерпуль» играл против «Реала» в Киеве. Салах получил травму плеча в единоборстве с Рамосом и покинул поле в слезах. Без основного нападающего команда из Англии проиграла со счетом 1:3.

Первый матч «Ливерпуля» против «Реала» состоится в Мадриде 6 апреля. Ответная встреча запланирована на 14 апреля.