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«С уверенностью поедем в Португалию». Алаба — о противостоянии с «Барселоной»

03:06

Защитник «Баварии» Давид Алаба после победы над «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с «Барселоной».

— Мы уже взволнованы, — цитирует пресс-служба УЕФА Алабу. — «Барса» — качественная команда, но мы хотим играть с такими. С уверенностью поедем в Португалию. После последних нескольких месяцев нам не от чего прятаться.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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