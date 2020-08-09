Защитник «Баварии» Давид Алаба после победы над «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с «Барселоной».

— Мы уже взволнованы, — цитирует пресс-служба УЕФА Алабу. — «Барса» — качественная команда, но мы хотим играть с такими. С уверенностью поедем в Португалию. После последних нескольких месяцев нам не от чего прятаться.