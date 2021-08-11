Руй Витория рассказал, чувствует ли он личную ответственность за неудачный старт «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, чувствует ли он ответственность за неудачный старт команды в сезоне-2021/22.

— Почему «Спартак» буксует на старте. Куда делась та легкость, как в предсезонном турнире. Чувствуете личную ответственность?

— Это были две игры высокого уровня. Они были сложные, с интересной динамикой. После поражения в Москве было играть сложнее. Результат останется, но не надо связывать эти факты. У нас есть все возможности, чтобы встать на правильный путь. В начале чемпионата у нас были не лучшие результаты, в Лиге чемпионов нам также не повезло. Надо проанализировать эти матчи, оставить их позади и двигаться дальше в чемпионате России.

— Вы старались контролировать крайних защитников «Бенфики». При этом терялся контроль в других зонах.

— Конечно, мы не планировали играть в шесть защитников, планировали играть в пять, чтобы быстрее разворачивать атаку по флангам и выходить в контратаку. Но сегодня «Бенфика» сыграла очень высоко на флангах, поэтому в плане перехода из оборону в атаку нужны были точные передачи, сегодня нам этого не хватало. Нам нужно играть стабильно и компактно. Игроки должны подсказывать друг другу.

Ранее «Спартак» проиграл «Бенфике» (0:2) в ответном матче квалификации Лиги чемпионов и по итогам двух встреч (0:4) закончил выступление в турнире. Красно-белые продолжать играть в Лиге Европы.