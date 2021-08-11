Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов от «Бенфики» (0:2).

— Конечно, это была сложная игра. Мы должны были контролировать игру «Бенфики» в первом тайме. Нам не хватило холоднокровия для выхода в атаку. «Бенфика» была фаворитом. Нам нужно как можно быстрее возвращаться к чемпионату России — в этом месяце три игры и будет время подготовиться

— «Спартак» больше играл вторым номером.

— Конечно, так можно сказать, но сегодня мы их контролировали и играли агрессивней. Но при отборе этой агрессии не хватало для построения атаки. Нам нужно, чтобы команда снова почувствовала себя сплоченным коллективом. Забей мы сегодня гол — могли бы прибавить в агрессии. «Бенфика» забила два гола, ударив в створ всего несколько раз. Нам нужно больше скорости в атаке. В плане перехода из обороны в атаку нам не хватило решений.

— Вы приехали с отрицательным результатом и должны были давать ответ.

— Первая игра была очень важная, мы очень волновались. Конечно, на исход двух матчей повлиял первый гол, пропущенный в Москве. После этого мы потеряли игровое спокойствие. Это был решающий момент. Конечно, приехать и играть на поле сильного соперника было непросто. Мы старались дать должный ответ. Вместо того, чтобы сломя голову бежать в атаку, мы старались играть сбалансированно. Футболисты не машины. Мы будем искать решение, чтобы исправить ситуацию.

По итогам двух встреч (0:4) красно-белые вылетели из турнира. Команда продолжит выступление в групповом этапе Лиги Европы.