Роналду опубликовал стильное фото перед вылетом в Москву
19:22
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду перед вылетом в Москву на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива» опубликовал в Instagram свое фото.
Матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус» состоится в среду, 6 ноября, и начнется в 20.55 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур
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