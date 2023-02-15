Ромеро рассказал, чего не хватает «Тоттенхэму»

Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро прокомментировал поражение от «Милана» (0:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы переживаем непростой отрезок со взлетами и падениями и нам не хватает сплоченности как команде. Но надежда умирает последней. У нас хорошая команда, и мы можем изменить ход противостояния на своем поле», — цитирует пресс-служба УЕФА Ромеро.

Ответная игра пройдет через две недели в Лондоне — 8 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени.