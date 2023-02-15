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Лангле — о поражении от «Милана»: «Обе команды сражались изо всех сил»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Клеман Лангле.
Фото Global Look Press

Защитник «Тоттенхэма» Клеман Лангле прокомментировал поражение от «Милана» (0:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы слышали наших болельщиков, они были на высоте. В Лиге чемпионов такая атмосфера на каждом стадионе, так что мы должны быть готовы к этому. Это был трудный матч. Обе команды сражались изо всех сил», — цитирует пресс-служба УЕФА Лангле.

Ответная игра пройдет через две недели в Лондоне — 8 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени.

&laquo;Милан&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Тоттенхэм&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Браим Диас. На фоне «Тоттенхэма» даже нынешний «Милан» хорош. Пиоли переиграл Конте
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036582--milan-vs-tottenham/
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