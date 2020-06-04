Роман Павлюченко: «Тоттенхэм» обязательно выиграет Лигу чемпионов»

Экс-форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко считает, что лондонская команда в будущем станет обладателем трофея Лиги чемпионов.

— Только остается ждать. Не знаю, что будет в ближайшие годы. Конечно, есть вера. Уверен, что через несколько лет «Тоттенхэм» обязательно выиграет Лигу чемпионов и АПЛ. Они все равно к этому придут. Сколько лет они вкладывают средства в команду. Если они захотят серьезно, то могут позволить купить себе любого крутого футболиста, — сказал Павлюченко в прямом эфире Instagram c «Okko Sport».

Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год. В общей сложности провел 113 матчей за «шпор», забил 42 гола и сделал 10 результативных передач.

«Тоттенхэм» занимает 8-е место с 41 баллом в турнирной таблице АПЛ после 29 туров. В 2019-м лондонцы проиграли "Ливерпулю" в финале ЛЧ (0:2).