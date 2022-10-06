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6 октября, 01:06

Родригу признан лучшим игроком матча «Реал» — «Шахтер»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Родригу признан лучшим игроком матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Шахтера» (2:1).

«Забил первый мяч, отдал пас Винисиусу Жуниору в моменте со вторым голом, а также создавал голевые возможности для Бензема и других партнеров по команде. Также хорош и в оборонительных действиях», — отметил технический наблюдатель УЕФА.

После трех туров группового турнира Лиги чемпионов «Реал» лидирует в группе F, набрав 9 очков. «Шахтер» занимает 2-ю строчку с 4 очками.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035684--real-madrid-vs-shakhtar-donetsk/
Футбол
ФК Реал
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