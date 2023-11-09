Родриго: «У «Реала» фантастические болельщики, и так здорово иметь возможность приносить им радость»

Нападающий «Реала» Родриго прокомментировал победу над «Брагой» (3:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Бразильца признали лучшим игроком встречи.

«Я обожаю играть здесь. У нас фантастические болельщики, и так здорово иметь возможность приносить им радость. Когда Браим повернулся ко мне и крикнул: «Твой гол» — это было очередным доказательством наивысшего командного духа и единства, царящего в нашем составе. Я тоже сказал что-то подобное, когда потом уже Винисиус отдал мне голевую передачу. Думаю, третий гол был довольно красив — на большой дистанции мяч был доставлен к воротам быстро. И у меня было очень мало времени на принятие решения, как забивать. В этот раз я все сделал правильно!» — цитриует пресс-служба УЕФА Родриго.

«Реал» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места, набрав 12 очков за 4 матча. «Брага» с 3 очками занимает третье место в группе С.