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Родриго: «У «Реала» фантастические болельщики, и так здорово иметь возможность приносить им радость»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Родриго прокомментировал победу над «Брагой» (3:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Бразильца признали лучшим игроком встречи.

«Я обожаю играть здесь. У нас фантастические болельщики, и так здорово иметь возможность приносить им радость. Когда Браим повернулся ко мне и крикнул: «Твой гол» — это было очередным доказательством наивысшего командного духа и единства, царящего в нашем составе. Я тоже сказал что-то подобное, когда потом уже Винисиус отдал мне голевую передачу. Думаю, третий гол был довольно красив — на большой дистанции мяч был доставлен к воротам быстро. И у меня было очень мало времени на принятие решения, как забивать. В этот раз я все сделал правильно!» — цитриует пресс-служба УЕФА Родриго.

«Реал» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места, набрав 12 очков за 4 матча. «Брага» с 3 очками занимает третье место в группе С.

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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039144--real-madrid-vs-braga/
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ФК Реал
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