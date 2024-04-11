Де Пауль: «Всегда приятно побеждать хорошую команду»

Полузащитник «Атлетико» Родриго де Пауль прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Всегда приятно побеждать хорошую команду. Мы и не рассчитывали закончить противостояние [сегодня вечером], но сегодня мы сделали первый шаг. Мы хотели победить дома и отправиться на выезд с положительным результатом — это всегда хорошо», — цитирует пресс-служба УЕФА де Пауля.

Ответная встреча состоится в Дортмунде через неделю, 16 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.