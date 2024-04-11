«Боруссию» зря считали аутсайдером! «Атлетико» рано поверил в победу, а чудо-сейв вратаря оставил Дортмунд в игре

Ничья была близко.

Самая скромная по статусу четвертьфинальная афиша виделась еще и самой предсказуемой. Да, в этом сезоне «Атлетико» играет с перепадами вполне себе дортмундского уровня, и на данный момент как «матрасники», так и «Боруссия» не проходят отбор в следующую Лигу чемпионов. Только это все еще команда Диего Симеоне. Та, которая на старте плей-офф перекусила «Интер» — прошлогоднего финалиста. А «Боруссия» на фоне миланской машины — слишком хрупкая и непредсказуемая. Может вчистую переиграть «Баварию» в Мюнхене, но уже в следующем туре растеряет все нажитое непосильным трудом.

Если бы на этот счет начали спор со стартовым свистком, то дискуссия надолго не затянулась бы. После фирменного длинного паса Гризманна гости отбились, но еще одна мадридская фишка — агрессивный прессинг — сработала идеально. «Шмелей» накрыли у линии собственной штрафной, и Де Пауль спокойно отправил мяч в сетку. «Атлетико» же еще и приправил блюдо творчеством. Кобель выдал крутой сейв, когда Витсель исполнил что-то из репертуара Ибрагимовича, а Самуэл Лино пробил через себя.

Самуэл Лино. Фото Global Look Press

«Атлетико» доминировал так, как умеет только эта команда. Даже когда хозяева откатывались назад, сопернику это ничего не гарантировало. Это тот случай, когда территориальное преимущество — иллюзия. Мадридский лев усыплял свою жертву. А когда та подставилась — снова нанес разящий удар. Как оказалось, для этого было достаточно банального вброса аута. Он посеял панику в дортмундской обороне, и Гризманн изящно подсек мяч в направлении Лино.

Впрочем, опрометчиво было утверждать, что «Боруссия» вот-вот окажется в нокауте. Все-таки случайных четвертьфиналистов в главном еврокубке не бывает, а непредсказуемость команды Эдина Терзича такова, что не только от триумфа до провала, но и в противоположном направлении дистанция изменяется одним шагом. Поэтому до перерыва и Витселю пришлось исправлять ошибку партнера, и для Облака после дальнего удара Матсена работа нашлась.

Защитник «Боруссии» Иан Матсен в единоборстве с капитаном «Атлетико» Коке. Фото Global Look Press

Но в целом, конечно, оспаривать очевидное преимущество «Атлетико» было невозможно. В том числе и с точки зрения статистики. Например, за все время выступлений в ЛЧ такое количество угловых за 45 минут (8) мадридцы исполнили лишь раз — в игре с «Астаной». А перевеса в два мяча к перерыву на данной стадии турнира у красно-белых не было никогда. Ну и доминирование по всем ключевым показателям при 38,5 процентах владении мячом — классика Симеоне.

Диего остался верен себе и в тот момент, когда толкнул в грудь бывшего капитана, а ныне директора «Боруссии» Себастьяна Келя. Тот слишком эмоционально среагировала на не замеченный арбитром грубый фол и вплотную приблизился к технической зоне хозяев. Да и с выбором тактики на второй тайм все было в стиле Симеоне. Максимум прагматизма и готовность поймать свой шанс на стандарте. Он в итоге предоставился: Лино бил в пустой угол, однако Кобель совершил, пожалуй, самый эффектный сейв первых четвертьфиналов.

Впрочем, это уже дело вкуса — кто-то, наверняка, найдет что-то более яркое. Но спасение дортмундского вратаря впоследствии могут назвать ключевым эпизодом противостояния в этой паре. Три мяча у «Атлетико» не отыграть, а один гол — да еще перед своими невероятными болельщиками — вполне возможно.

Голкипер Грегор Кобель сохраняет шансы «Боруссии» на выход в полуфинал ЛЧ. Фото AFP

Замены Терзича в среду все-таки сработали. Брандт отдал классный пас в штрафную, Молина мяч не выбил, и герой зимнего Кубка Африки Аллер забил важнейший гол.

А за ним мог последовать еще один — причем от другого джокера. Байно-Гиттенс пробил классно, да еще и голова Аспиликуэты поменяла траекторию удара. Но, видимо, лимит рикошетных голов в испанской столице накануне полностью исчерпали «Реал» с «Ман Сити», и мяч угодил в перекладину.

А на пятой добавленной минуте в крестовину попал Брандт. В этой паре все-таки еще ничего неясно. К четвертьфиналам Лига чемпионов поставила крутые матчи на поток, через неделю в Дортмунде будет по-настоящему жарко. Шоу должно продолжаться.