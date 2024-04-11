«Барселона» впервые за 9 лет обыграла «ПСЖ» в Париже

«Барселона» выиграла у «ПСЖ» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 3:2. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Для каталонцев это первая победа над парижанами с 2015 года. В том сезоне команду тренировал Луис Энрике, который ныне работает с «ПСЖ», и под его руководством «Барселона» выиграла Лигу чемпионов.

С тех пор команды дважды встречались на «Парк де Пренс»: первый матч закончился победой «ПСЖ» (4:0), а второй — ничьей (1:1).