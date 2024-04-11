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Сегодня, 03:06

Хави: «Преимущество минимально, но победа велика»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави отметил игру молодых игроков команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (3:2).

«Это, конечно же, большая победа — в выездной-то игре Лиги чемпионов! Мы отыграли очень хорошо, особенно в обороне, но и тактически мы все успешно выполнили. Вингеры очень помогли нам. Работа проделана тяжелая — впереди еще игра, а парижане остаются на данный момент одними из лучших в Европе. Есть большая заслуга клубной академии: Кубарси в 17 лет, Ямаль в 16 лет плюс Фермин, который в этом сезоне был новичком основного состава, оказались готовы здесь играть. Мы только на полпути после этого матча. Преимущество минимально, но победа велика. А теперь нам необходимо хорошенько восстановиться», — цитирует пресс-служба УЕФА Хави.

Ответная игра пройдет в Барселоне через неделю, 16 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

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