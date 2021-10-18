Роберто Де Дзерби: «Только неумный человек мог бы не волноваться перед матчем с «Реалом»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Реала».

«Конечно, когда есть матчи как против «Реала» — как не волноваться? Только неумный человек мог не волноваться, — цитирует специалиста Tribuna.com. — Надеюсь, я достаточно умный человек.

Считаю, для нас самое главное — посмотреть на наш прогресс, как мы улучшили наш уровень. Считаю, это для нас самое главное, чем просто результат. «Реал» будет показывать свой футбол. Не думаю, что они приехали не атаковать, а как раз, чтобы показать, как умеют играть в атаке.

В прошлом сезоне «Шахтер» дважды победил «Реал», было две ничьи с «Интером». Можно сказать, что в прошлом сезоне «Шахтер» играл очень и очень хорошо в группе ЛЧ. Но сегодня это совсем другая история. «Шахтер», «Интер» и «Реал» очень поменялись. Конечно, я очень хотел бы побед над «Интером» и «Шерифом». Но посмотрим, как будет против «Реала».

Матч «Шахтер» — «Реал» состоится 19 октября. Начало в 22.00 по московскому времени.